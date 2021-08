Scontro auto-ambulanza a Roveredo

Due incidenti nel Friuli Occidentale. Il primo è avvenuto in via XX Settembre, a Roveredo in Piano, dove la prima partenza dei Vigili del fuoco di Pordenone è intervenuta per uno scontro tra un'auto e un'ambulanza dell'ospedale. L'autista della vettura è rimasto lievemente ferito, mentre gli occupanti del mezzo di soccorso sono usciti illesi.

Un altro incidente si è verificato in via San Martino ad Aviano, dove un'auto ha perso l'aderenza, terminando la sua corsa in un fossato lato strada; l'occupante è uscito autonomamente dal mezzo. In questo caso, oltre all'ambulanza è arrivato sul posto anche l'elisoccorso.

I pompieri hanno collaborato con i sanitari e messo in sicurezza gli scenari.