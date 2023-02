Scontro auto-bici a Nimis

Una persona è stata soccorsa questo pomeriggio a seguito di un incidente accaduto in via Merano, a Nimis. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cividale, mentre stava pedalando in sella alla sua bici si è scontrata con un'auto, rovinando malamente al suolo.

Gli infermieri Sores hanno inviato sul posto i sanitari, con ambulanza ed elisoccorso. La persona è stata trasportata in ambulanza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in condizioni serie.