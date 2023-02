Scontro auto-bici a Pasian di Prato

Un ciclista è stato soccorso questa mattina a seguito di un incidente a Pasian di Prato, all'altezza del sottopasso della grande rotonda. Per cause in corso di accertamento, la sua bici si è scontrata con una vettura.

Dopo la chiamata di aiuto al 112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza, i Vigili del fuoco e le forze dell'ordine. L'equipe sanitaria ha preso in carico la persona in sella alla due ruote, rovinata malamente a terra dopo l'impatto; il ciclista è stato poi trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con ferite serie.