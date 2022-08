Scontro tra auto e bicicletta nella tarda mattinata a Sacile. Per cause al vaglio dei Carabinieri del Radiomobile, all’incrocio tra via San Michele e via Ronche una Dacia Dokker, condotta da un 37enne, ha centrato una bici in sella alla quale c’era un 66enne di Sacile.

Il ciclista è stato scaraventato a terra, riportando diversi traumi. Il ferito, soccorso da personale medico del 118, è stato portato in ambulanza all’ospedale di Pordenone.