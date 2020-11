Scontro auto-bici, ciclista in ospedale

Incidente in località Arsa, a Torviscosa, nel primo pomeriggio, poco prima delle 13. Per cause in corso di accertamento, lungo la provinciale, all'altezza della tenuta "Ai Laghi", si sono scontrati una ciclista e una vettura.

Ad avere la peggio è stato il ciclista, un uomo della zona di 56 anni, trasportato per accertamenti al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Palmanova con l'ambulanza inviata dalla Centrale Sores di Palmanova; le sue condizioni non destano preoccupazione.

Illeso il conducente della vettura, un ragazzo di 25 anni, che era al volante di una Fiat. Rilievi dei Carabinieri della Stazione di Torviscosa.