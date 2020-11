Incidente a Udine, sulla rotonda tra via Colugna e via Cotonificio, questa mattina poco dopo le 8.30. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia di Stato, intervenuti per i rilievi e la viabilità, si sono scontrati un ragazzo di 17 anni in sella a una bici e una Fiat Panda condotta da una donna.

Nell'impatto è rimasto ferito il minore, soccorso dal personale sanitario. Le sue condizioni non destano preoccupazione.