Scontro auto-bici, la ciclista rovina a terra

Incidente questa mattina, intorno alle 10.30, a Udine, in corrispondenza della rotatoria tra via Boccaccio e piazzale d'Avanzo (zona Stringher). Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Sezione Radiomobile di Udine, intervenuti per i rilievi e la viabilità, si sono scontrate una Ford Fiesta, condotta una ragazza di 22 anni di Santa Maria la Longa, e una bici, in sella alla quale c'era una pensionata di 78 anni, di Udine.

Quest'ultima, a seguito dell'impatto con l'asfalto, è rimasta ferita ed è stata portata in ospedale per le cure le caso. Non versa in gravi condizioni. Illesa la giovane alla guida della vettura.