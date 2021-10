Scontro auto-camion a Basiliano

Incidente a Basiliano, questa mattina, intorno alle 7.30, all'altezza del distributore Q8, lungo la statale che da Campoformido conduce a Codroipo. Per cause in corso di accertamento, si sono scontrati un camion e una vettura station wagon.

Il primo mezzo è finito in un fossato, a bordo strada; la vettura, danneggiata, è finita semi-addossata al camioncino. Le persone coinvolte nell'incidente non avrebbero riportato lesioni particolarmente gravi; allertati i soccorsi sanitari.

Sul posto i Vigili del Fuoco del Comando di Udine per la messa in sicurezza dei mezzi incidentati e della sede stradale.