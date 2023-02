Scontro auto-camion a Pozzuolo, due feriti

Incidente, nella prima serata di ieri, a Pozzuolo del Friuli, lungo via Lumignacco. Per cause in corso di accertamento, si sono scontrati una vettura e un camion.

E' scattata subito la richiesta di aiuto con una telefonata al 112. Gli infermieri hanno attivato automedica, ambulanza, forze dell'ordine e i Vigili del fuoco.

Due le persone coinvolte, rimaste entrambe ferite; sono uscite autonomamente dai veicoli e sono sempre rimaste coscienti. Soccorse dalle equipe sanitarie, sono state trasportate all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con ferite serie.