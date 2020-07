Scontro auto-camion ad Azzano, un ferito grave

Grave incidente questa mattina sulla rotonda di Tiezzo, ad Azzano Decimo, intorno alle 6.30. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Pordenone, intervenuti per i rilievi e la viabilità, si sono scontrati un mezzo pesante e un'automobile.

L'impatto è stato molto violento. Ad avere la peggio la persona che guidava la macchina, soccorsa dal personale medico inviato dalla Centrale Sores di Palmanova. Sul posto è stato inviato l'elicottero sanitario decollato dalla base di Campoformido ed è giunta un'ambulanza in codice rosso.

Hanno operato, a fattivo supporto dei sanitari, i Vigili del Fuoco, presenti lungo la viabilità anche con un'autogru. Stabilizzato, il conducente della vettura, un cittadino romeno di Fiume Veneto, di 46 anni, è stato trasportato in condizioni gravi, in volo, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. È rimasta ferita anche una seconda persona, in maniera più lieve, trasportata in ambulanza all'ospedale.