Scontro auto-camion, conducente incastrato

Incidente stradale, intorno alle 17.30, a Fontanafredda, in via Bodegon, all'altezza del laghetto Mangilli. Nel violento impatto tra un mezzo pesante e una Renault Scenic, il conducente dell'auto è rimasto incastrato tra le lamiere. Per estrarlo dall'abitacolo, la prima partenza dei Vigili del fuoco di Pordenone ha dovuto utilizzare pinze e cesoie. Il guidatore, per fortuna, è rimasto sempre cosciente e ha riportato ferite lievi.

Una volta liberato, è stato affidato alle cure del personale sanitario, giunto sul posto con l'ambulanza e l'elicottero. Dei rilievi si sono fatti carico i carabinieri di Fontanafredda.