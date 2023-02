Scontro auto-camion, vettura si rovescia fuori strada

Due persone sono state soccorse questa mattina a seguito di un incidente a San Giorgio della Richinvelda, lungo la regionale 177, nel tratto compreso tra Cimpello e Sequals, all'altezza di Domanins.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, si sono scontrati un camion e una macchina. La vettura è uscita di strada, ribaltandosi sulla fiancata. A dare l'allarme è stato un camionista di passaggio che ha chiamato il Nue 112.

All'interno dell'auto viaggiavano le due persone rimaste ferite: una è riuscita a uscire da sola, mentre l'altra è stata liberata dai Vigili del fuoco, in sinergia con i sanitari, arrivati con due ambulanze da Sequals e da Spilimbergo.

Le equipe sanitarie hanno poi preso in carico i due feriti, accompagnati all'ospedale di Pordenone con ferite fortunatamente non gravi.