Scontro auto-corriera a Palazzolo dello Stella

Incidente questa mattina, intorno alle 7.30, lungo via Nazionale, a Palazzolo dello Stella. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Latisana, intervenuti per i rilievi e la viabilità, si è verificato uno scontro tra una corriera e una vettura.

Ad avere la peggio il conducente della macchina, un uomo di 55 anni che, nell'impatto, ha riportato un trauma toracico; è stato trasportato all'ospedale di Latisana, con l'ambulanza. Non è in pericolo di vita.

Nessuna conseguenza di tipo sanitario, fortunatamente, per i passeggeri che viaggiavano sulla corriera.