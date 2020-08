Scontro auto-furgone, cinque persone ferite

È di cinque feriti, uno dei quali gravi, trasportato in codice giallo all'ospedale di Cattinara, il bilancio di un incidente accaduto poco prima delle 16 in via San Marco a Monfalcone. Per cause in corso di accertamento si sono scontrati una vettura e un furgoncino.

Dopo l'allarme la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto tre ambulanze e un'automedica, insieme ai Vigili del Fuoco del comando di Gorizia per dare supporto alle equipe sanitarie e per mettere in sicurezza i mezzi incidentati, oltre alla sede stradale dove si è verificato lo schianto.

Tre persone sono rimaste ferite in maniera lieve; una quarta è rimasta ferita in modo piuttosto serio. Questi quattro feriti sono stati trasportati con le ambulanze all'ospedale di Monfalcone.

Inevitabili i disagi per il traffico.