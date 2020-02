Scontro auto-furgone, passeggeri incastrati

Grave incidente in centro a Reana del Rojale, all'incrocio tra via Vittorio Veneto e via Volta, intorno alle 17. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia stradale di Udine, intervenuta per i rilievi e viabilità, si sono scontrati un furgone Mercedes Vito e una Fiat Panda.

La vettura è finita incastrata contro una siepe e i suoi occupanti, pare due persone, sono rimasti imprigionati all'interno dell'abitacolo. Sul posto è intervenuta la prima partenza del Comando dei Vigili del Fuoco di via popone, da Udine, insieme a tre ambulanze e a un'automedica.

Tre le persone che sono rimaste ferite, di cui una grave (tutte nella Panda). I pompieri hanno liberato i passeggeri per poi affidarli alle cure mediche dei sanitari.