Scontro auto-furgone, tre ragazzi in ospedale

Incidente questa mattina, poco dopo le 7, a Zompicchia di Codroipo, in via Capoluogo, la strada che da Codroipo porta a Zompicchia. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Udine, intervenuta per rilievi e viabilità, si sono scontrate - in un impatto frontale laterale -, un furgone per il trasporto del pane e una vettura Bmw. A restare feriti sono stati il conducente della vettura e il passeggero, due giovani cittadini stranieri, e la conducente del furgone del pane, una giovane donna.

Sono stati trasportati tutti all'ospedale di Udine con due ambulanze provenienti da Codroipo; sul posto, per la messa in sicurezza delle vetture incidentate e della sede stradale i Vigili del fuoco volontari di Codroipo, presenti anche a fattivo supporto del personale medico.