Scontro auto-moto a Campoformido

Incidente questo pomeriggio in via Adriatica, a Campoformido, al confine con Udine, subito dopo il locale Al Baffone, in prossimità di Sant'Osvaldo. Per cause al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Udine, intervenute sul posto per rilievi, accertamenti e viabilità, si sono scontrati una Citroen C4 e una motocicletta Honda.

Nell'impatto, l'uomo in sella alla due ruote, un 60enne di Udine, è finito malamente sulla strada, poi soccorso dal personale di un'ambulanza inviata dalla Centrale Sores di Palmanova, dopo l'allarme lanciato tempestivamente al Nue 112.

È stato accompagnato in ospedale; non sarebbe in pericolo di vita. Al volante della Citroen un 37enne della Bassa Friulana, rimasto illeso. Sul posto i Vigili del Fuoco del Comando di Udine per la messa in sicurezza dei veicoli incidentati e della sede stradale.