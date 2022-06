Incidente questa mattina in comune di Paluzza. Lo scontro, per cause ancora in corso di accertemento, è avvenuto alle 11.20 tra una moto e un'auto lungo la Statale 52 bis, a Cleulis, all'altezza della strada del Moscardo.

Dopo l'allarme, sul posto è giunto anche l'elisoccorso regionale. Un ferito è stato trasportato in autoambulanza al pronto soccorso di Tolmezzo, una seconda persona al pronto soccorso di Udine.