Scontro auto-moto a Corno di Rosazzo

Incidente, intorno alle 15.30, a Corno di Rosazzo, in località Quattroventi. Per cause al vaglio dei Carabinieri, si sono scontrate una moto e una vettura.

Gli infermieri della Sores, dopo la chiamata al 112, hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'elisoccorso, oltre ai Vigili del fuoco.

Le equipe sanitarie hanno assistito la persona che si trovava in sella alla due ruote, che ha riportato ferite serie, ma è sempre rimasta cosciente, per poi trasportarla all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con l'ambulanza con a bordo il medico dell'elisoccorso.