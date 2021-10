Scontro auto-moto a Coseano, grave un 56enne

Versa in gravi condizioni un motociclista di 56 anni che, nel pomeriggio di ieri, è rimasto coinvolto in un incidente accaduto lungo l'ex strada provinciale 62, nel tratto che prende il nome via dell'Agricoltura, all'altezza della progressiva chilometrica 1, nel territorio del comune di Coseano.

Da una prima ricostruzione effettuata dai Carabinieri della Stazione di Campoformido - intervenuti per accertamenti, rilievi e viabilità - si sono scontrate una vettura e la due ruote condotta dal 56enne dell'udinese.

L'impatto è stato molto violento e il centauro è finito proiettato a sette metri di distanza, riportando diverse fratture e lesioni.

Dopo l'allarme lanciato da un automobilista coinvolto nello scontro e da altri utenti della strada, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio dell'elicottero sanitario e l'ambulanza; stabilizzato, il centauro è stato trasportato al Santa Maria della Misericordia di Udine in volo. È grave ma non sarebbe in pericolo di vita. I mezzi sono stati posti sotto sequestro.