Scontro auto-moto a Grado, giovane ferito

Incidente stradale lungo l'ex provinciale 19, l'altezza della progressiva chilometrica 14 + 600 intorno alle 12, a Grado. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri Motociclisti di Grado, intervenuti sul posto per rilievi, un ragazzo di vent'anni che si trovava in sella a un ciclomotore, è entrato in collisione con una Bmw, in quel momento ferma in coda, in un momento di traffico intenso.

Siamo in località Primero in direzione Monfalcone-Grado. A seguito dell'impatto, il ragazzo è rimasto ferito ed è stato soccorso dall'ambulanza della Sogit di Grado, e trasportato all'ospedale di Monfalcone.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Monfalcone per la messa in sicurezza della viabilità e dei mezzi incidentati. Disagi per il traffico.

È stato temporaneamente istituito un senso unico alternato per permettere le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della viabilità.