Scontro auto-moto a Lignano

Incidente questa mattina a Lignano Sabbiadoro, in viale Europa, all'altezza della rotonda. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale, intervenuta sul posto per i rilievi e viabilità, si sono scontrate una vettura e una moto.

L'impatto è stato lieve ma sufficiente per fare rovinare sull'asfalto il conducente della due ruote. Per fortuna per lui solo lievi contusioni. È stato medicato sul posto dall'equipe medica di un'ambulanza. È successo intorno alle 10, in direzione della zona del mercato. Illeso il conducente della vettura.