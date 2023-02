Scontro auto-moto a Lucinico

Un uomo è stato soccorso questo pomeriggio per le ferite riportate a seguito di un incidente accaduto a Lucinico di Gorizia, lungo via Brigata Re, indicativamente all'altezza del civico 13.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Gorizia, mentre viaggiava in sella a una moto si è scontrato con una vettura e, a seguito dell'impatto, è rovinato malamente sull'asfalto.

A dare l'allarme, chiamando il numero unico di emergenza Nue112, è stato un militare dell'Arma libero dal servizio. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto un'ambulanza e hanno attivato l'elisoccorso (il velivolo poi è rientrato).

L'equipaggio sanitario ha preso in carico il motociclista, che è sempre rimasto cosciente. Poi il trasportato all'ospedale di Gorizia in condizioni serie per i traumi riportati agli arti.

A bordo dell'auto due persone, una delle quali minore: sono state assistite dall'equipaggio di un'ambulanza della Croce Verde di Gorizia per lo shock derivante dall'impatto; sono stati accompagnati a scopo precauzionale all'ospedale di Gorizia, in condizioni comunque non gravi.