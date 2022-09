Scontro auto-moto a Muzzana, tre persone ferite

E' di tre feriti, di cui due gravi, il bilancio di un incidente avvenuto in tarda mattinata a Muzzana del Turgnano. Coinvolte un'utilitaria Suzuki, guidata da un residente della zona, e una moto, sulla quale viaggiavano un uomo e una donna.

Lo schianto è avvenuto alle 12.30, quando il conducente della vettura stava effettuando una svolta in una laterale di via Castions. A quel punto è sopraggiunta la due ruote che è andata a impattare contro l'automobile.

Rovinosa la caduta per i due motociclisti. Violento anche l'urto per il conducente della vettura, finita in un fossato a bordo strada.

Le due persone in sella alla due ruote hanno subito gravi traumi e sono stati trasportati all'ospedale di Udine in condizioni serie. Il guidatore della vettura, ferito in modo meno grave, è stato trasportato al pronto soccorso di Latisana.

Sul posto i Carabinieri di Latisana per i rilievi e i sanitari con ambulanza e automedica.