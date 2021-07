Scontro auto-moto a Pertegada, quattro feriti

Grave incidente poco prima delle 23 di ieri, lungo la strada regionale 354, all'altezza di Pertegada, in comune di Latisana, a poca distanza dal semaforo.

Per cause al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Latisana, intervenuti per i rilievi, la viabilità e tutti gli accertamenti, si sono scontrati una vettura e una moto. In sella alla due ruote c'erano un ragazzo e una ragazza, rovinati sull'asfalto e rimasti feriti in maniera non particolarmente grave. A bordo della macchina, invece, una coppia di anziani: una donna, cittadina russa, che viaggiava come passeggera, e un uomo al volante.

Ad avere la peggio è stata la cittadina straniera, rimasta incastrata nell'abitacolo. Sul posto sono intervenute due ambulanze inviate dalla Sores di Palmanova, dalla elibase di Campoformido è decollato l'elicottero. Dal Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Latisana è partita immediatamente una squadra.

I pompieri hanno dato fattivo supporto all'equipe medica che ha stabilizzato la donna all'interno del veicolo, nel tentativo di salvarle un braccio, che rischia l'amputazione. È stata trasportata in volo all'ospedale di Cattinara, in gravi condizioni, anche per una serie di fratture multiple.

Il conducente è stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in ambulanza. Gli altri due giovani feriti sono stati accolti all'ospedale di Latisana. L'incidente ha causato notevoli disagi al traffico con code fino a due chilometri.