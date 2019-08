Scontro auto-moto a San Daniele: grave un centauro

Grave incidente stradale intorno alle 11 di oggi, sabato 10 agosto, nel comune di San Daniele, di fronte al supermercato Eurospar, vicino al distributore. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale di San Daniele, intervenuta sul posto per i rilievi e regolare la viabilità, una moto e una macchina, una Wolkswagen Golf, si sono scontrati. Nell'impatto il centauro è stato sbalzato in un fossato ai margini della strada. Stabilizzato dal personale medico di un'ambulanza giunta dalla vicino ospedale di San Daniele, il ferito è stato caricato a bordo dell'elicottero e trasportato in ospedale a Udine. Le sue condizioni sarebbero serie. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con tre mezzi.