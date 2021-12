Scontro auto-moto a San Daniele

Incidente in via Tagliamento, a San Daniele del Friuli, dopo le 13. Per cause al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Udine (Stazione di Martignacco) intervenuti per rilievi, accertamenti e viabilità, si sono scontrati una vettura e una moto. Ad avere la peggio è stato il centauro, rovinato sulla carreggiata.

La Sores di Palmanova ha inviato subito l'equipaggio di un'ambulanza che ha stabilizzato l'uomo e lo ha trasportato d'urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di San Daniele del Friuli e i Vigili del Fuoco del Locale Distaccamento Volontario.