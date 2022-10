In località Sales, nel comune di Sgonico, nel pomeriggio si è verificato un incidente che ha visto coinvolti un'auto e una moto.

In sella alla due ruote un uomo di poco di più di 60 anni che, nell'impattato sull'asfalto, ha riportato lesioni che inizialmente parevano molto severe.

E' stato tempestivamente soccorso dall'equipaggio di un'ambulanza e trasportato all'ospedale di Cattinara, in condizioni serie, ma non in pericolo di vita.

Sul posto anche i Vigili del fuoco e le forze dell'ordine.