Scontro auto-moto a Sistiana

Incidente intorno alle 12.30 all'altezza del bar Costa dei Barbari, lungo la strada regionale 14, in ingresso a Sistiana, proveniendo da Trieste. Per cause al vaglio della Polizia di Stato del Commissariato di Duino, si sono scontrati una vettura e una moto, in un impatto di tipo fronto - laterale.

Ad avere la peggio è stato il centauro che è rovinato sull'asfalto, poi trasportato in ambulanza all'ospedale, a seguito delle ferite riportate nell'impatto; non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto il personale dell'Anas che ha chiuso temporaneamente la regionale per permettere le operazioni di messa in sicurezza; sul posto anche i vigili del fuoco. Illeso il conducente della vettura.