Incidente, in tarda mattinata, a Spessa. Per cause al vaglio dei Carabinieri, si sono scontrate una moto e un'auto, all'incrocio tra strada di Spessa, via Cormons e via del Collio.

Ferito l'uomo in sella alla due ruote; rovinato sull'asfalto, è rimasto sempre cosciente durante le operazioni di soccorso da parte del personale sanitario, sul posto con ambulanza ed elicottero.