Scontro auto-moto a Tauriano, gravissimo il centauro

Grave incidente nella tarda mattinata a Tauriano di Spilimbergo. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Spilimbergo, intervenuti per i rilievi e viabilità, si sono scontrati un'auto e una moto. Nell'incidente, molto violento, è rimasto ferito in maniera grave il centauro. Ha riportato una frattura esposta del femore, un trauma toracico e un trauma cranico.

Dopo l'allarme, la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto un'automedica, l'elicottero sanitario decollato dalla base di Campoformido e un'ambulanza. Il centauro è stato stabilizzato e trasportato con l'autolettiga (con a bordo il medico rianimatore) all'ospedale di Pordenone. Per lui la prognosi è riservata.