Scontro auto-moto a Tricesimo, centauro in ospedale

Incidente a Tricesimo, in ingresso per chi giunge da Udine, lungo la statale 13 Pontebbana, intorno alle 17.30. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Stazione di Tricesimo, intervenuti per i rilievi e la viabilità, si sono scontrati un'auto e una moto.

È successo di fronte alla casa funeraria. Ad avere la peggio è stato il centauro, rovinato sull'asfalto dopo aver impattato contro la fiancata sinistra della vettura. È stato soccorso dal personale medico inviato dalla Centrale Sores di Palmanova, trasportato al Santa Maria della Misericordia di Udine. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.