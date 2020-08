Scontro auto-moto a Udine, centauro in ospedale

Incidente stradale poco prima delle 13 in via Caduti del Lavoro, a Udine. Si tratta di uno scontro che ha coinvolto un centauro, per cause in corso di accertamento. Si tratta di un uomo di 72 anni, residente nel capoluogo friulano, che è andato a impattare contro una vettura.

Dopo lo scontro, il pensionato è rovinato sull'asfalto e ha riportato diverse lesioni alla parte superiore del corpo. È stato trasportato con l'ambulanza, inviata dalla Centrale Sores di Palmanova, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Avrebbe riportato diverse fratture. Per fortuna, però, per lui, le condizioni non destano preoccupazione. Non sarebbe, infatti, in pericolo di vita. Illesa la conducente della vettura, una donna di 60 anni di età che era alla guida di una vettura Renault; si è fermata subito per prestare soccorso.