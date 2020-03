Scontro auto-moto all'incrocio, centauro in ospedale

Incidente intorno alle 10 di questa mattina a Tavagnacco, in località Colugna, all'incrocio tra via Giuseppe Verdi e via San Daniele. Per cause in corso di accertamento si sono scontrati una Dacia Sandero e una moto Kawasaki.

L'uomo in sella alla due ruote è rovinato sull'asfalto, vicino al cordolo dello spartitraffico. A dare l'allarme, chiamando il 112, è stato il conducente della vettura che è rimasto illeso.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco del comando di Udine che hanno dato fattivo supporto al personale sanitario inviato dalla Centrale Sores di Palmanova, per poi mettere in sicurezza il luogo dell'incidente.

In via San Daniele sono state inviate un'automedica e un'ambulanza della Sogit. Nessun particolare disagio per il traffico. La strada è rimasta chiusa solo temporaneamente per permettere le operazioni di soccorso. Il centauro non sarebbe comunque in gravi condizioni.