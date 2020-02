Scontro auto-moto, anziana e centauro in ospedale

Incidente poco prima delle 16 di oggi a Cividale del Friuli, in via Ippolito Nievo, all'incrocio con via Fratelli Cervi. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Radiomobile della Compagnia della Città Ducale, intervenuti per i rilievi e viabilità, si sono scontrati una vettura e una moto.

In sella alla due ruote un giovane centauro della zona, rovinato sull'asfalto dopo l'impatto con la vettura. Alla guida della macchina, invece, una pensionata di Cividale che, pare si fosse appena immessa sulla carreggiata da un posteggio in area privata. Dopo l'allarme, sul posto sono stati inviati i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cividale del Friuli, un'automedica e due ambulanze. L'incidente pareva in un primo momento molto grave. Per fortuna, per entrambe le persone coinvolte, le lesioni non si sono poi rivelate particolarmente severe.