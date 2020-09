Scontro auto-moto, centauro ferito a Enemonzo

Incidente nel primo pomeriggio, in via di Sotto, in località Esemon, nel comune di Enemonzo di Sotto, all'altezza di un'intersezione. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Stazione di Ampezzo, intervenuti per rilievi e la viabilità, si sono scontrati un'utilitaria e una motocicletta.

Ad avere la peggio è stato il centauro, un cittadino tedesco, che è rovinato sull'asfalto e ha riportato la sospetta lussazione di una spalla, oltre a diverse tumefazioni. È stato trasportato all'ospedale del capoluogo carnico dell'equipe medica di un'ambulanza.

Illesa la conducente della vettura, una donna di Tolmezzo. Sul posto anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento del capoluogo carnico, per la messa in sicurezza dei mezzi incidentati. Per precauzione era stato inviato anche l'elicottero sanitario.