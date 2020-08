Scontro auto-moto, centauro rovina sull'asfalto

Grave incidente a Staranzano nella tarda mattinata di oggi, poco dopo le 11. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, intervenute per rilievi e viabilità, all'altezza di via Nazario Sauro si sono scontrati un'utilitaria e una motocicletta, in prossimità di un'intersezione.

Nell'impatto, ad avere la peggio è stato il centauro, che è rovinato sull'asfalto riportando una frattura esposta. È stato soccorso dal personale medico di un'ambulanza della Croce Rossa, inviato dalla Centrale Sores di Palmanova. Sul posto, a fattivo supporto dell'equipe sanitaria, i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza i mezzi incidentati e bonificato il luogo dello schianto.