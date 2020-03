Scontro auto-moto, centauro sbalzato a terra

Incidente questa mattina intorno alle 12.30 sulla provinciale 5 in località Aurisina. Per cause in corso di accertamento da parte del Radiomobile dei Carabinieri di Aurisina, intervenuti per i rilievi e viabilità, un uomo di 53 anni di Trieste che era alla guida della proprio moto, è stato sbalzato sull'asfalto dopo aver urtato una Volvo.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari inviati dalla Centrale Sores di Palmanova. L'equipe medica ha prestato le prime cure all'uomo finito sul marciapiede.

Il motociclista ha riportato diverse contusioni; le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. Una volta stabilizzato, è stato trasportato all'ospedale Cattinara di Trieste. Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Aurisina per agevolare la viabilità e per i rilievi.