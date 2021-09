Grave incidente, nel pomeriggio, a Budoia. Intorno alle 16.30, per cause ancora al vaglio dei Carabinieri, si sono scontrate un’auto e una moto. Nel violento impatto, il motociclista è rimasto ferito in modo serio.

Sul posto la prima partenza dei Vigili del fuoco del Comando di Pordenone, che hanno messo in sicurezza i due mezzi coinvolti, mentre il personale sanitario ha soccorso le persone coinvolte; il centauro è stato elitrasportato in ospedale.