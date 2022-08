Incidente stradale questa mattina, alle 10, a San Daniele del Friuli. Per cause in corso di accertamento, a scontrarsi sono state un’auto e una moto.

Ad avere avuto la peggio è stato il conducente della due ruote, che, avendo riportato diversi traumi, è stato elitrasportato all’ospedale di Udine. Le sue condizioni sono serie.

Ferito in maniera lieve, invece, l’automobilista che è stato condotto all’ospedale di San Daniele.