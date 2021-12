Scontro auto-moto, grave un centauro

Un motociclista è rimasto ferito in maniera seria questa sera, intorno alle 18, a Ronchi dei Legionari, in via Gabriele D'Annunzio.

Per cause al vaglio dei Carabinieri della Stazione di Doberdò del Lago (Compagnia di Monfalcone), intervenuti per rilievi, accertamenti e viabilità, si sono scontrati una motocicletta e una vettura. La due ruote è finita in mezzo alla carreggiata e ha travolto il suo conducente.

I Vigili del Fuoco isontini hanno spostato con grande cautela la moto, per soccorrere il centauro. Il personale, inviato tempestivamente sul posto dalla Centrale Sores di Palmanova, ha assistito il motociclista, assicurato a una barella spinale. Poi il trasporto d'urgenza in ospedale. Non sarebbe comunque in pericolo di vita.

I pompieri sono intervenuti anche per mettere in sicurezza la viabilità compromessa da una perdita di benzina.