Scontro auto-moto, il centauro finisce nel fossato

Incidente stradale nella frazione di Melesons di Colloredo di Monte Albano, al confine con il comune di Majano, nel pomeriggio, intorno alle 16. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Udine, intervenuti per i rilievi e la viabilità, si sono scontrati un'utilitaria e una moto.

La due ruote è finita nel fossato e con lei anche il centauro. Immediata la richiesta di soccorso e l'intervento sul posto del personale medico di un'ambulanza, inviata dalla Centrale Sores di Palmanova. L'uomo ha riportato diverse lesioni, ma è rimasto sempre cosciente durante i soccorsi. È stato trasportato all'ospedale con l'autolettiga.