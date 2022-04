Incidente, in serata, in via Martignacco, a Udine. Per cause al vaglio della Polizia locale, poco dopo le 19, una Dacia Sandero e una moto Bmw che procedevano verso il centro città sono entrate in collisione all'altezza del civico 47.

Ferito l'uomo - classe 1966 di Rive D'Arcano - in sella alla due ruote; è stato soccorso dal personale sanitario e trasportato in ospedale per le cure del caso.