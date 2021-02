Incidente, poco dopo le 18, lungo via Tricesimo a Udine. A scontrarsi, per cause al vaglio della Polizia locale, intervenuta per i rilievi, una Golf e una moto Guzzi.

Entrambi i veicoli marciavano in direzione centro città quando, giunti all'altezza del civico 101, sono entrati in collisione. Ferito il centauro, un 58enne di Pradamano, che è stato soccorso dal personale sanitario e trasportato in ospedale per le cure del caso. Illeso, invece, il conducente della vettura, un 24enne di Moimacco.