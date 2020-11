Incidente stradale lungo viale Miramare questa mattina, poco prima delle 9, a Trieste.

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale, intervenuta sul posto per i rilievi e viabilità, una moto e un'auto sono entrate in collisione. Il conducente della moto è stato sbalzato sull'asfalto, restando ferito in maniera grave.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e un'ambulanza che ha soccorso la persona in sella alla due ruote.