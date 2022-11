Scontro auto-moto, muore la donna in sella alla due ruote

Tragedia della strada, nel pomeriggio, a Savorgnano di San Vito al Tagliamento, lungo via Santa Petronilla. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine si sono scontrati un'auto e una moto.

Nell'impatto, una donna di circa 50 anni che si trovava in sella alla due ruote è finita sotto la vettura. A nulla sono valsi gli sforzi del personale sanitario, sul posto con ambulanza ed elisoccorso. Non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso della conducente della moto.

Traumi non gravi per l'uomo al volante, portato comunque in ospedale.

Sul posto anche i Vigili del fuoco, che hanno collaborato con i sanitari e si sono fatti carico della messa in sicurezza dello scenario.