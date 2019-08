Scontro auto moto sullo stradone di Lignano

È in prognosi riservata un ragazzo di 29 anni di Palazzolo dello Stella che ieri, venerdì 16 agosto, poco dopo le 21.30, è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale lungo la statale 354 all'altezza di Gorgo, a Latisana.



Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri del Norm della Compagnia di Latisana, intervenuti per tutti i rilievi e per la viabilità, il giovane si è scontrato con una vettura Peugeot 208 mentre era in sella della sua moto.



Nello schianto, che lo ha fatto sbalzare per 7 metri circa, è rimasto ferito in maniera grave ed stato trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Lesioni lievi per l'autista della Peugeot, un 47enne di Latisana. Sul posto l'ambulanza e i vigili del fuoco.