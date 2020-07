Scontro auto-scooter a Casarsa

Incidente, questa mattina, poco prima delle 8.30, a Casarsa della Delizia. Un'auto e uno scooter, per cause al vaglio della Polizia locale (intervenuta per i rilievi e la viabilità), si sono scontrati in piazza Alcide De Gasperi.

Illeso il conducente della vettura, mentre il centauro ha riportato ferite non gravi in seguito all'impatto al suolo; è stato soccorso dal personale sanitario di San Vito al Tagliamento, con l'ausilio dei Vigili del Fuoco, che hanno poi messo in sicurezza lo scenario. La due ruote, infatti, aveva riversato una grande quantità di carburante sull'asfalto.