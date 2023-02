Scontro auto-scooter a Montegnacco di Cassacco

Una 70enne è stata soccorsa questa mattina per le ferite riportate a seguito di un incidente accaduto a Montegnacco di Cassacco, lungo la statale 13 Pontebbana. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Udine, mentre viaggiava in sella a uno scooter si è scontata con una vettura ed è rovinata malamente a terra.

Dopo una chiamata al 112, gli operatori infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Tarcento e l'elisoccorso, oltre ai Vigili del fuoco. La donna è stata trasferita in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in condizioni serie.