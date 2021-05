Scontro auto-scooter a Rivignano

Incidente questo pomeriggio poco dopo le 18 in centro a Rivignano. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Stazione di Mortegliano, intervenuti per i rilievi e viabilità, si sono scontrati uno scooter e una Passat, in ingresso al centro cittadino, all'altezza della banca Antonveneta, all'incrocio tra piazza IV Novembre e via VIII Bersaglieri.

Ad avere la peggio il conducente dello scooter, uomo di Codroipo che, nell'impatto con l'asfalto, ha riportato alcune lesioni al volto. Illesa la conducente della vettura, una donna di Pocenia che si è subito affermata per prestare aiuto.

Dopo l'allarme, Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente dall'ospedale di Latisana. È nel nosocomio della cittadina della Bassa Friulana che è stato poi trasportato l'uomo di Codroipo, in condizioni non gravi.

La strada è rimasta temporaneamente bloccata dal traffico per permettere le operazioni di soccorso.